Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evlerden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Evlerindeki aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

