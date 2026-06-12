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Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda 130 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, şüpheli A.M. ve E.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

A.M. ve E.M'nin evlerinde yapılan aramada, 130 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.M. ve E.M. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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