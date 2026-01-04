Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.