Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı