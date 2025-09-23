Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 114 Kilogram Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Karanlıkdere sahilinde 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karanlıkdere sahilinde devriye görevi yürütürken bir deniz scooterinin durdurulduğunu belirtti.

Yapılan aramada 6 çantada 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, bir yabancı uyruklu şüphelinin de yakalandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "Karada jandarmamız ve polisimiz, mavi vatanımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelsini kullandı.