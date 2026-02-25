Haberler

Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 89 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 724 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 89'u tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kırklareli'nde geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 89 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Dereköy Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 724 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 89'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 59'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 60 kilo 757 gram skunk, 2 kilo 374 gram esrar, 8 kilo 762 gram likit esrar, 2 kilo 605 gram sentetik kannabinoid, 972 gram metamfetamin, 43 gram eroin, 16 gram kokain, 974 sentetik ecza hapı, 18 bin 136 kök Hint keneviri, 1387 kök haşhaş, 8 kök skunk bitkisi, 7 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 321 fişek, 26 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca 530 bin lira değerinde ziynet eşyası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 211 bin 825 lira, 32 bin 315 dolar, 2 bin 585 avro ve 30 sterline el konuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop



