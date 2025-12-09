Kırklareli'nde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
Kırklareli'nde Şemseddin Sami Yurdu öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyerek Karahıdır Korusu'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Şemseddin Sami Yurdu öğrencileri çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler Karahıdır Korusu'nda çevre temizliği yaptı.
Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel