Kırklareli'nde üniversite güvenlik toplantısında eğitim yılı tedbirleri görüşüldü

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Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesine yönelik tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Turan, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu belirtti.

Turan, kampüs güvenliği, barınma, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarında alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını kaydetti

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA