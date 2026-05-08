Kırklareli'nde UMKE personeline arama kurtarma eğitimi verildi

Kırklareli'nde Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinin Kanara Deresi mevkisindeki eğitim alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu belirten Turan, zor zamanlarda Türk milletinin umudu olan, fedakarlığın ve adanmışlığın sembolü haline gelen büyük bir gönül hareketinin gücüne hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

UMKE'nin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Turan, "UMKE demek, afetin en zor anında korkmadan sahaya koşmak demektir. UMKE demek, karanlık gecelerde bir yaralıya umut olmak demektir. UMKE demek, enkaz altında kalan bir can için zamanla yarışmak, selde, yangında, depremde milletimizin yanında dimdik durmak demektir." dedi.

Turan, eğitimi başarıyla tamamlayan personele teşekkür etti.

Eğitime katılan personelin zor şartlarda mücadeleyi, soğukkanlı kalabilmeyi, ekip ruhuyla hareket etmeyi ve en önemlisi insan hayatına dokunabilmeyi öğrendiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Çünkü bir afet anında yapılan doğru bir müdahale, bir hayat kurtarır, bir aileyi yeniden hayata bağlar, umutları yeniden yeşertir. Yaşadığımız afetler, bizlere bir gerçeği açıkça göstermiştir, hazırlıklı olmak hayati bir zorunluluktur. Güçlü devletler, afet anında hızlı organize olabilen, eğitimli insan gücüne sahip olan devletlerdir. İşte UMKE teşkilatımız da sahip olduğu bilgi, disiplin, koordinasyon kabiliyeti ve yüksek görev bilinciyle ülkemizin en önemli güçlerinden biridir."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de eğitimin 5 gün sürdüğünü belirterek, kursiyerlere afet ve acil durumlara hazırlık, UMKE'nin görev ve sorumlulukları, afet yönetimi, triyaj ve saha organizasyonu gibi bilgiler verildiğini anlattı.

Eğitime 18 kursiyerin katıldığını ifade eden Cerit, "UMKE personel sayımız 128'e yükselmiş, böylece afet ve acil durumlara müdahale kapasitemiz daha da güçlenmiştir." ifadesini kullandı.

Programda Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol ve UMKE sorumlusu Selin Telo da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, kursiyerlere belgelerini verdi.