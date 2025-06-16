Kırklareli'nde Uçurtma Şenliği ve Çocuk Tiyatrosu Etkinliği

Kırklareli'nde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Karakaş, İstasyon ve Doğu mahalleleri muhtarlığınca Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtma dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Derya Bulut da konuşmasında, çocuklarla uçurtmaları gökyüzüne bıraktıklarını söyledi.

Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslediklerini ifade eden Bulut, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

"Sihirbazlar Ülkesi" tiyatro oyunu sahnelendi

Pınarhisar ilçesinde "Sihirbazlar Ülkesi" çocuk tiyatrosu oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk kültür merkezinde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

Gökçe Topçuoğlu tarafından yazılan ve Gamze Gökçen tarafından yönetilen tiyatro oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Talay, çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.