Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 166 Cezai İşlem Uygulandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 8 bin 602 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde hız ihlali ve emniyet kemeri takmama gibi nedenlerle 166 cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde, 8 bin 602 araç ve sürücü kontrol edildi.
Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 166 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel