Haberler

Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

E.Y. idaresindeki 34 VP 4947 plaka tır, Vize ilçesinin Soğucak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu

10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü