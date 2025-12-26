Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.Y. idaresindeki 34 VP 4947 plaka tır, Vize ilçesinin Soğucak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
