Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İnece beldesindeki süt ürünleri üretim tesisinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İnece beldesinde üretim yapan tesisin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel