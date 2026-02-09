Haberler

Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İnece beldesindeki süt ürünleri üretim tesisinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İnece beldesinde üretim yapan tesisin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

