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Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, mermi, senet ve nakit para ele geçirildi.

Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tefecilik, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve 430 mermi, kılıç, kasatura, muşta, 3 bıçak, toplam 2 milyon 830 bin lira değerinde 2 senet, 15 boş senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not defteri, 404 bin 800 lira, 27 gram altın, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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