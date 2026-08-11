Haberler

Vize'de Palamut Avcılığı Denetimi

Vize'de Palamut Avcılığı Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ağustos akşamına kadar devam eden palamut avcılığı yasağına yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, su ürünleri popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Balık türlerinin üreme ve büyüme dönemlerinde uygulanan yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin dengesi açısından önemli olduğunu ifade eden Karaca, balıkçılara duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Önce tur, sonra yıldız isim! Fenerbahçe'de büyük gün
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!