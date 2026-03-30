Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kofçaz ilçesindeki balık satış işletmelerinde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde balıkların asgari avlanabilir boyları kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Nihat Evren