Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı. Toplantıda sosyal yardım faaliyetleri ve dezavantajlı vatandaşlar için destek çalışmaları ele alındı.

Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik makamında, gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından Turan, heyet üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Turan, sosyal yardım faaliyetleri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş, İl Defterdarı Doğan Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
