Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak

Kırklareli'nde skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına karşı ortaokul öğrencilerine yönelik tarama yapılacak.

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile kentteki tüm okullarda skolyoza karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere eğitimler verilip, tarama yapılacağını ifade eden Ak, sağlıklı gelecek için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Ak, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ve Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından protokol imza altına alındı.