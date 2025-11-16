Haberler

Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Olan Asker için Mevlit

Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Olan Asker için Mevlit
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mevlit programı düzenlendi. Valilik tarafından organize edilen etkinlikte, 20 şehit askeri anmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa, şehidin ailesi ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli'nde mevlit okutuldu.

Valilik tarafından şehidin Lüleburgaz ilçesindeki baba ocağında düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin babası Nedim, ağabeyi Bünyamin Karaca ve akrabaları, Vali Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaca, 5 gün önce Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.