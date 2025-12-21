Haberler

Kırklareli'nde şehit astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Kırklareli'nde şehit astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Özüpek için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa şehidin annesi Sevim Özüpek, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Turan, programın ardından, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Özüpek ile tüm şehitleri için mevlit okutulduğunu belirtti.

Edilen duaların kabul olmasını dileyen Turan, "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve dua ile anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." dedi.????????

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
title