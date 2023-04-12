Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce polis evinde düzenlenen programa Vali Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı ile aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik, berberlik ve hoşgörünün simgesi ramazan ayında kırgınlıkların, küslüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Ekici, bu özel günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekici, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.