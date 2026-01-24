Haberler

Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Kırklareli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Yürükçü, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Türk bayrağının binlerce şehidin kanıyla dalgalandığını ifade eden Yürükçü, şehit aileleri olarak bu çirkin saldırı karşısında yüreklerinin burkulduğunu kaydetti.

Bu tür eylemlerin Türk milletinin birlik ve beraberliğini zedeleyemeyeceğini vurgulayan Yürükçü, şöyle devam etti:

"Devletimizin ilgili birimlerinin söz konusu saldırıyla ilgili gerekli hukuki süreci kararlıkla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Bu menfur eylemi gerçekleştirenler ve arkasındaki karanlık odaklar, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.

Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de bayrağına, vatanına ve şehitlerinin emanetine sahip çıkacak kudrete sahiptir. Hiç kimse bu aziz milletin değerlerini hedef alarak sonuç alacağını sanmamalıdır.

Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimize yönelik her türlü saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
3 aylık bebek, bakıcısının evinde ölü bulundu

Bakıcısında kalan 3 aylık bebek ölü bulundu