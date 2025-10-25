Haberler

Kırklareli'nde Sağlık ve Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme:
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gebelik ve bebek bakımı konularında bilgi verildiği Gebe-Lohusa Buluşması etkinliği ile Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Kamp Ateşi' etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca, tohum satış bayilerine yönelik denetimler yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gebe-Lohusa Buluşması etkinliği düzenlendi.

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, anne ve anne adayları tanıştı.

Ardından anne ve anne adaylarına gebelik, doğum, lohusalık süreci ve bebek bakımı gibi

konularda bilgi verildi.

Pınarhisar'da "Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda "Kamp Ateşi" etkinliği yapıldı.

Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte ateş yakılarak öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Demirel yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle öğrencilerin birlik ve beraberliğinin arttığını söyledi.

Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Demirel, "Öğrencilerimizin hem stres atması hem de birbirleriyle daha güçlü bağlar kurması için güzel bir fırsat oldu. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tohum satışı yapan bayiler denetlendi

Babaeski ilçesinde tohum satışı yapan bayiler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tohum satışı yapan bayilerde saklama koşulları, tohumların son kullanma tarihleri ile hijyen şartlarını kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
