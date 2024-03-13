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Kırklareli'nde Sağlık Tarihi Evi'nde Müzik Dinletisi

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Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Tarihi Evi'nde düzenlenen müzik dinletisi ile sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları yükseltildi. Uzman doktor Can Tutuğ ve müzik öğretmeni Uğur Özdilek'in konser verdiği etkinlikte sağlık personeli şarkılara eşlik ederek tempo tuttu. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık personelinin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sağlığı ve sanatı buluşturduklarını belirtti.

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Tarihi Evi'nde "müzik dinletisi" gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte uzman doktor Can Tutuğ ile müzik öğretmeni Uğur Özdilek konser verdi.

Sağlık çalışanları zaman zaman şarkılara eşlik ederek, alkışlarıyla tempo tuttu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, programda yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden özellikle Kovid-19 salgını ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan sağlık personelinin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sağlık personelinin her şeyin en iyisini hak ettiğini bildiren Cerit, "Sağlık Tarihi Evi'nde hem sağlığı, hem sanatı buluşturmuş olduk." dedi.

Cerit, müzik dinletisine katılan personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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