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Kırklareli'nde sağlık hizmetleri Vali Yardımcısı Tanrıseven başkanlığında görüşüldü

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Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki sağlık hizmetleri, vatandaşlara sunulan imkanlar ve yapımı süren yatırımlar görüşüldü.

Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit'in de katıldığı toplantıda, kentte yürütülen sağlık hizmetleri, vatandaşlara sunulan sağlık imkanları ve yapımı devam eden yatırımlar görüşüldü.

Tanrıseven, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine değindi.

Sağlık altyapısını daha da güçlendirmek için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Tanrıseven, "Vatandaşlarımızın kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmetine ulaşabilmesi birinci önceliğimizdir. Kentimizdeki sağlık sunumunun standardını daha da yukarı taşımak adına yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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