Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar bina girişlerine sığınırken, hava sıcaklığı 19 dereceye geriledi. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 19 dereceye gerilediği kentte yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop