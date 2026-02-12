Haberler

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken, yağışın önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına dek etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Görevliler gözlerine inanamadı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, 300 bin lirayı aştı
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü