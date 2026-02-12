Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken, yağışın önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah başlayan yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına dek etkili olması bekleniyor.
