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Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
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Kırklareli'nde aniden başlayan kuvvetli sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar bina girişlerine sığınırken, polis ekipleri trafikte önlem aldı. Yağışın gece boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman dolu da etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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