Kırklareli'nde sağanak şiddetlendi, sarı kodlu uyarıyla su birikintileri oluştu

Kırklareli'nde sağanak şiddetlendi, sarı kodlu uyarıyla su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde sarı kodlu uyarının ardından sağanak şiddetlendi ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığınırken polis ve belediye ekipleri önlem aldı; yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı kentte sabah saatlerinde hafif şekilde etkili olan yağış, şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Polis ve belediye ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA