Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar bina girişlerine sığınırken polis trafikte önlem aldı. Hava sıcaklığı 14 dereceye düştü, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 14 dereceye gerilediği kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran