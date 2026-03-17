Kırklareli'nde rüzgar türbini taşıyan tır devrildi

Kırklareli'nde rüzgar türbini taşıyan tır devrildi
Kırklareli Üniversitesi yakınlarında rüzgar türbini gövdesini taşıyan bir tır devrildi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki ulaşım ise yaklaşık 5 saat tek şeritten sağlandı.

Kırklareli'nde rüzgar türbini gövdesini taşıyan tır devrildi.

İ.A. idaresindeki 33 AKL 193 plakalı rüzgar türbini gövdesini taşıyan tır, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralanan İ.A. sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kofçaz ilçesine ulaşım yaklaşık 5 saat tek şeritten sağlandı. Tırın bölgeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
