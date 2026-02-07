Haberler

Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik ramazan denetimi yapıldı

Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik ramazan denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın, pastane ve marketlerde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve depolama koşulları kontrol edildi.

Kırklareli'nde fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL