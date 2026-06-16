Prematüre bebeklerde ROP tedavisi göz hastalıklarının önüne geçiyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prematüre bebeklerde kalıcı görme kaybına yol açan prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının tanı ve tedavisi yapılıyor.

Hastane bünyesinde oluşturulan ROP polikliniğinde, yenidoğan ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yüksek riskli değerlendirilen bebeklerin göz taramaları, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erol tarafından gerçekleştiriliyor.

Erken doğan ve göz taraması gerektiren bebeklerin, doğum sonrası 4 ile 6. haftadan itibaren başlayan retina taramaları ve gerekli durumlarda tedavileri hastanede yapılıyor. Taramaları tamamlanan bebeklerin 5 yaşına kadar yıllık düzenli takipleri de sürdürülüyor.

Erol, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır prematüre bebeklerde göz hastalıklarının tarama ve takibini yürüttüklerini söyledi.

Erken doğumun göz gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Erol, "Bu hastalık özellikle 32 hafta öncesinde ve 1500 gramın altında doğan bebeklerde daha büyük risk faktörü oluşturmakta. Erken doğdukları için retina damarları tam olarak gelişmemiş oluyor. Biz burada bebeklerin retina damarlarının gelişimini ve tedavi gerekip gerekmediğini takip ediyoruz." dedi.

Hastanenin daha önce yalnızca tanı merkezi olarak hizmet verdiğini anımsatan Erol, Sağlık Bakanlığının onayıyla ROP Tanı ve Tedavi Merkezi unvanını aldıklarını kaydetti.

Merkezde ilk göz ROP enjeksiyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ve bebeğin sağlıklı şekilde gelişimini takip ettiklerini aktaran Erol, şöyle devam etti:

"ROP'ta erken tanı, zamanında müdahale ve disiplinler arası iş birliği, bir bebeğin hayat boyu göreceği dünyayı belirliyor. Amacımız yalnızca bir hastalığı tedavi etmek değil, Trakya'da erken doğan bebekler için erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir bir merkez haline gelmek. Bu konuda ailelerin özellikle erken doğan bebekleri varsa, mutlaka göz muayenesine getirmelerini istiyoruz. ROP, önlenebilir körlüklerin başında gelen bir hastalıktır. Ailelerin bu konuda bilinçli olmaları son derece önemlidir."