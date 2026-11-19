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Kırklareli'nde plastik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının üretim alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

AFAD ekipleri, sıvı ve gaz formundaki kimyasallara karşı tam koruma sağlayan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) elbisesi giyerek bölgede kimyasal ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi.

Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin KBRN alanına alınan işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA