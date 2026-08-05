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Lüleburgaz'da yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Edirne Bayırı Mevkisi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki bağ evleri, meyve bahçeleri, arı kovanları ve baz istasyonlarının bulunduğu alana da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sülçen de bölgedeki çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bazı bağ evlerinin de zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA
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