Kırklareli'nde örtü yangını söndürüldü
Dereköy Karakaçanlar mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve köylülerin yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 25 dekar alan zarar gördü.
Dereköy Karakaçanlar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 25 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel