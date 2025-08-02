Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli Vize ilçesinde Kıyıköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü.
Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Saray Yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel