Kırklareli'nde okullarda alınacak asayiş tedbirleri görüşüldü

Kırklareli'nde okullarda alınacak asayiş tedbirleri değerlendirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda okul çevrelerinde asayiş tedbirleri, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, okul servis araçlarının denetimi, okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önlenmesi ve karşılaşılabilecek diğer sorunların çözümüne yönelik konular görüşüldü.

Okul ve çevrelerinde her türlü tedbirin alındığını ifade eden Turan, çocuk ve gençlerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İsa Murat Övez, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.