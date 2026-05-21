Kırklareli'nde öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

Kırklareli'nde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında kente gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Kavaklı beldesinde öğrencilerle buluştu.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından öğrenciler, jandarma araçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu.