Kırklareli'nde öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, mobil trafik eğitim aracıyla ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verdi.
İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında kente gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Kavaklı beldesinde öğrencilerle buluştu.
Atatürk İlkokulunda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Eğitimin ardından öğrenciler, jandarma araçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran