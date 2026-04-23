Kırklareli'nde nişasta bazlı şeker üretimi yapan işletmeler denetlendi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'daki nişasta bazlı şeker üretim tesislerini denetledi. İncelemelerde hijyen ve üretim koşulları kontrol edildi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, işletmelerin hijyen, üretim koşulları, personel, ürünlerin depolama alanlarını kontrol etti.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda denetimlerin her alanda devam ettiğini söyledi.
Gıda denetimlerini önemsediklerini belirten Karaca, kurallara riayet eden işletmelere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran