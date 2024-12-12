Kırklareli'nde Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Valiliğince Pehlivanköy ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ile güvenlik çalışmaları gibi konular görüşüldü.

Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.