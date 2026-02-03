Haberler

Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valiliği, havadaki olumsuz koşullar nedeniyle uygulanan motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağını kaldırdığını açıkladı.

Kırklareli Valiliğince, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelere yönelik trafiğe çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yasağın bugün itibariyle kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu