Kırklareli'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kırklareli'nde meydana gelen kazada, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
R.F'nin kullandığı plakasız motosiklet, Eriklice köyü yakınlarında K.İ. idaresindeki 39 ACB 780 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran