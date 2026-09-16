Kırklareli'nde minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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Kırklareli'nde minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ihbar üzerine İ.Ç. yönetimindeki 34 BMN 207 plakalı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan İ.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA