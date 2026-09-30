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Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesi ekipleri 1500 poşet çöple 'Çöp Atma' yazdı

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Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çetin Yelmez Bulvarı'nda yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda 1500 poşet çöp toplayıp bunlarla 'Çöp Atma' yazdı. Dronla havadan görüntülenen çalışmayla vatandaşlara çevre temizliği çağrısı yapıldı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla topladığı 1500 poşet çöpten, 'çöp atma' yazısı yazdı.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çetin Yelmez Bulvarı'nda geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen çalışmalarda yol kenarları ve yeşil alanlarda biriken atıklar toplanırken, ot biçme çalışmaları da yapıldı. Çalışma sonunda yaklaşık 1 500 çöp poşeti dolusu atık alandan uzaklaştırıldı. Çalışmanın ardından toplanan çöp poşetlerinin bir bölümü kullanılarak bulvar üzerinde 'Çöp Atma' yazılarak, mesaj oluşturuldu. Hazırlanan mesaj, dron görüntüleriyle havadan görüntülenerek çevre temizliğine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Lüleburgaz Belediyesi yetkilileri, temizlik çalışmalarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu ancak temiz ve yaşanabilir bir kent için yalnızca belediye ekiplerinin çalışmalarının yeterli olmadığını belirtti. Kentte yaşayan herkesin çevreye karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çekilen çalışmayla, çöplerin doğaya ve yol kenarlarına bırakılmaması, atıkların uygun alanlara atılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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