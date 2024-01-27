Kırklareli'nde lapa lapa kar yağdı

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının sonra Kırklareli'nde lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yoldaki sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kofçaz-Kirklareli karayolu üzerinde kar küreme araçları da muhtemel bir olumsuzluğa karşı önlem almaya çalışıyor.