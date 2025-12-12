Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruyucu ailelere yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde çocukların psikolojik gelişimi ve aile içi iletişim konularında bilgiler verildi. Aile sayısının arttığına dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, eğitime katılan ailelere teşekkür etti.

Kentte koruyucu aile sayısının arttığını ifade eden Özbaş, eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Milli Eğitim Müdürlüğü hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Programa, Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Babaeski Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir de katıldı.

İşaret dili kursu açılacak

Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 22 Aralık - 22 Şubat tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.

