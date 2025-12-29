Haberler

Kırklareli'nde Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, kış tedbirleri, sosyal yardımlar, güvenlik konuları ve çeşitli diğer sosyal çalışmalar ele alındı.

Kırklareli'nde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kış tedbirleri, sosyal yardımlar, güvenlik, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kadına yönelik şiddetle mücadele, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, trafik denetimleri, kamu kurumlarının koordinasyonu, kaçak ve sahte alkol denetimleri ve gıda denetimleri gibi konular görüşüldü.

Ardından, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
