Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dört gündür süren sağanak yağış yerini kara bıraktı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dört gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının etkisini sabaha karşı yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
