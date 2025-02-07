Kırklareli'nde Kadın Kolları Teşkilatına Destek Ziyareti
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim ve diğer kadın kolları yöneticileri ile bir araya geldi. Teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi emlak danışmanlığı kursu açılacağını duyurdu.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak ile Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.
Genim, ziyarette, teşkilat çalışmaları hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.
Sarıçam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın kolları teşkilatına çalışmalarında başarı diledi.
Demirel'den Ateş'e ziyaret
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şube Başkanı Can Demirel, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş'i ziyaret etti.
Demirel, ziyarette, dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretin ardından Demirel, Ateş'e plaket takdim etti.
Emlak danışmanlığı kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince emlak danışmanlığı kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı belirtildi.
Kursun 10 Şubat - 12 Mayıs tarihlerinde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenleneceği aktarılan açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden de yapabileceği kaydedildi.