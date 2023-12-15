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Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 12 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda sahte temizlik malzemeleri, kaçak içki, tütün, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4-10 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 6 kilogram sahte temizlik malzemesi, 180 litre kaçak içki, 20 kilogram tütün, 30 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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